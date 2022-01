Stiri pe aceeasi tema

- Amenintarea unui razboi intre Rusia si Ucraina agita pietele mondiale de cereale, scumpind pretul graului pe ambele maluri ale Atlanticului si determinandu-i pe traderi sa vorbeasca de o si mai mare volatilitate in perioada urmatoare, informeaza The Wall Street Journal.

- Preturile petrolului au crescut vineri, atingand cele mai ridicate niveluri din ultimii sapte ani, in conditiile in care tulburarile politice globale au provocat ingrijorari cu privire la oferta insuficienta, transmite Reuters. Contractele de referinta au consemat a sasea crestere saptamanala consecutiva,…

- Contractele de referinta au consemat a sasea crestere saptamanala consecutiva, cea mai lunga serie de castiguri saptamanale inregistrata din octombrie. Contractele futures pentru petrolul Brent au crescut cu 1,1%, la 90,34 dolari pe baril Maximul sesiunii, de 91,70 dolari pe baril, a fost cel mai ridicat…

- Uniunea Europeana ar putea face fata unei opriri pe termen scurt a tuturor importurilor de gaze rusesti, dar acest lucru ar avea ”consecinte economice profunde” si ar necesita masuri de urgenta pentru a reduce cererea, potrivit analizei grupului de reflectie Bruegel, citata de Reuters. Cresterea tensiunilor…

- Rusia trimite doua sisteme de rachete sol-aer S-400 in Belarus pentru a participa luna viitoare la exerciții militare in aceasta țara, a anunțat vineri agenția de presa Interfax, intr-un moment de tensiuni acute cu Occidentul din cauza Ucrainei vecine, conform Reuters, scrie Mediafax. Forțele…

- Romania a fost nevoita sa importe gaze naturale din Rusia intr-o cantitate mai mare și la un preț mult mai mare decat anterior, și asta in contextul in care gazoductul BRUA, care a costat aproximativ o jumatate de miliard de euro, este gol de un an, prin care ar putea intra in țara gaze naturale azere,…

- Washingtonul si Moscova vor negocia la 10 ianuarie despre tensiunile legate de Ucraina si chestiunile de controlul armamentului nuclear, a declarat luni pentru AFP un purtator de cuvant al Casei Albe pentru probleme de securitate.

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a declarat marți, aflat intr-o vizita de lucru alaturi de premierul Nicolae Ciuca, ca majorarea prețurilor la gaze este provocata de acțiunile Federației Ruse. „Cu totii stim motivul cresterii pretului gazelor naturale. Este o speculatie pe piata facuta…