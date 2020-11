Stiri pe aceeasi tema

- Turcia a anuntat luni revenirea in port a uneia din navele sale de explorare a carei desfasurare intr-o zona cu potentiale zacaminte importante de hidrocarburi in Mediterana de Est a suscitat tensiuni cu Grecia si Uniunea Europeana, transmite AFP. 'Nava noastra (de explorare) seismica Oruc Reis…

- Turcia a anuntat luni revenirea in port a uneia din navele sale de explorare a carei desfasurare intr-o zona cu potentiale zacaminte importante de hidrocarburi in Mediterana de Est a suscitat tensiuni cu Grecia si Uniunea Europeana, transmite AFP. 'Nava noastra (de explorare) seismica Oruc Reis si-a…

- Anuntul grupului farmaceutic Pfizer conform caruia vaccinul sau impotriva COVID-19 a redus cu 90% riscul de imbolnavire in urma contractarii noului coronavirus a generat marti un imens val de speranta in intreaga lume, Statele Unite estimand ca ar putea avea un vaccin autorizat in cateva saptamani,…

- Uniunea Europeana (UE) a condamnat miercuri decizia "regretabila" a Turciei de a prelungi misiunea unei nave de explorare gaziera intr-o zona disputata cu Grecia in estul Marii Mediteraneene, informeaza AFP. "Ultimele anunturi de pe sistemul maritim de alerta Natvex privind continuarea activitatilor…

- Șeful diplomației europene, Josep Borrell, a spus recent ca Uniunea Europeana va trebui sa ia "decizii dificile" impotriva Turciei si sa incerce sa obtina unanimitatea statelor membre pentru a impune sanctiuni economice, pe fondul provocarilor militare din Mediterana, unde Turcia si Grecia au etalat…

- Ministrul Energiei din Turcia, Fatih Donmez, a anuntat ca Turcia va trimite cea de-a doua nava de foraj care sa opereze in Marea Neagra. Anuntul oficialului vine la cateva saptamani dupa ce autoritatile de la Ankara au anuntat descoperirea celor mai mari depozite de gaze naturale din istoria Turciei…

- Uniunea Europeana se chinuie sa impuna sanctiuni regimului dictatorial de la Minsk. Cipru a blocat adoptarea de catre UE a unor noi sanctiuni impotriva Belarus, cerand ca masuri comparabile sa fie luate mai intai impotriva Turciei in criza din Mediterana de Est.

- Uniunea Europeana ar trebui sa adopte sanctiuni impotriva Turciei daca aceasta va continua sa incalce drepturile omului si suveranitatea Greciei in Mediterana de Est, afirma cancelarul austriac Sebastian Kurz, potrivit DPA. "Este periculos sa lasam impresia ca folosim standarde duble.…