- Germania si Franta, care au un rol de mediator in tensiunile dintre Rusia si Ucraina, au lansat sambata un apel la "retinere" si "dezescaladare imediata" intre cele doua tari, declarandu-se "preocupate de numarul tot mai mare de incalcari ale incetarii focului", noteaza AFP. Reafirmandu-si…

- Presedintele american Joe Biden a exprimat vineri "sprijinul neclintit" al SUA pentru suveranitatea Ucrainei intr-o convorbire telefonica cu omologul sau ucrainean Volodomir Zelenski, a comunicat Casa Alba, citata de Reuters si AFP. "Presedintele Biden a afirmat sprijinul neclintit al…

- Statele Unite au avertizat joi Rusia impotriva oricarei incercari de intimidare a Ucrainei, in urma miscarilor de trupe ruse de la frontiera ucraineana, pe care Kievul le considera drept provocari, informeaza AFP preluat de agerpres. "Suntem absolut ingrijorati de escaladarile recente ale actelor…

- Statele Unite au avertizat joi Rusia împotriva oricarei încercari de intimidare a Ucrainei, în urma miscarilor de trupe ruse de la frontiera ucraineana, pe care Kievul le considera drept provocari, informeaza AFP și Agerpres. "Suntem absolut îngrijorati de escaladarile recente…

- Procesul de pace din Ucraina se afla in impas din vina Kievului, a acuzat marti Moscova, in plina escaladare a tensiunilor intre fortele ucrainene si separatistii prorusi din estul acestei tari, informeaza AFP. Intrebat despre starea negocierilor de pace in asa-zisul "format Normandia",…

- Președintele american Joe Biden a declarat ca SUA nu va recunoaște niciodata Crimeea ca fiind a Rusiei, Washingtonul va continua sa lucreze asupra tragerii Rusiei la raspundere pentru "agresiune" in Ucraina. "La aceasta aniversare sumbra repetam un adevar simplu: Crimeea este Ucraina. SUA nu recunosc…

