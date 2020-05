Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de coronavirus din Romania a depasit pragul 12.000, conform raportarilor de miercuri. Autoritatile iau in calcul patru scenarii dupa 15 mai, cand expira decretul privind starea de urgenta. Ministrul de Interne, Marcel Vela, spune ca varianta finala depinde de cum vor fi respectate…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, miercuri seara, ca are in analiza o relaxare a restrictiilor pentru persoanele peste 65 de ani, iar intervalul orar in care acestea pot merge la cumparaturi va fi mutat mai de dimineata.Citește și: Klaus Iohannis, IEȘIRE INEDITA: Din 15 mai, toți…

- Biroul Politic National al PNL s-a reunit marti seara, de la ora 19.00, in sistem videoconferinta. Spiritele s-au incins in timpul sedintei, mai multi lideri din afara Guvernului avand o multime de nemultumiri legate de deciziile unor ministri si de comunicarea publica.Unul dintre cei mai…

- Factorii de decizie din Romania pregatesc o noua ordonanța militara, conform unor informații pe surse. Ludovic Orban, Marcel Vela si Raed Arafat participa, joi dupa-amiaza, la o sedinta de urgenta la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), potrivit unor surse consultate de MEDIAFAX.Citește…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat duminica masurile dispuse in ordonanța militara 4. Ce trebuie sa asigure administrația publica locala la toate intrarile in blocuri, de marți, 31 martie? Administratorii risca amenzi uriașe. Ordonanța militara 4. Ce trebuie sa existe in fiecare bloc Ministrul…

- O ședința are loc la momentul transmiterii acestei știri la Ministerul de Interne. La ședința participa Ludovic Orban, Marcel Vela, Nelu Tataru, dar și Raed Arafat. Potrivit unor surse, ei ar discuta despre o noua ordonanța militara și noi masuri de restricție.

- FOTO – Arhiva Guvernul a decis, duminica noapte, suspendarea zborurilor spre si dinspre Italia pentru toate aeroporturile din tara, pana pe 23 martie 2020, scrie Mediafax. Ministrul de Interne, Marcel Vela, a recomandat ca romanii din strainatate sa nu se intoarca acasa, pentru a nu imbolnavi persoanele…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anuntat, luni seara, ca sunt 4.172 locuri de carantina la nivel national, in 125 de locatii aflate in 121 de localitati din 40 de judete. De asemenea, ministrul Sanatatii, Victor Costache, a declarat ca sunt disponibile in jur de 2.500 de paturi in toate sectiile…