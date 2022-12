Stiri pe aceeasi tema

- Arsenalul nuclear chinez este pe cale sa se tripleze pana in 2035, ajungand la 1.500 de focoase nucleare, a indicat Pentagonul intr-un raport difuzat marti care a subliniat si perfectionarea constanta a fortelor aeriene chineze, informeaza Agerpres , care preia AFP. Washingtonul a identificat Beijingul…

- Joe Biden va transmite ca Statele Unite nu doresc un conflict cu China, in timpul primei intrevederii pe care o are luni cu Xi Jinping in marja reuniunii G20 din Indonezia, dar va sublinia angajamentul SUA pentru menținerea pacii și stabilitații in stramtoarea Taiwan, potrivit unor inalți oficiali de…

- In cea mai recenta luare de poziție pe marginea relațiilor sino-americane, Xi Jinping a declarat ca este gata sa cooperze cu SUA pentru „stabilitatea globala”. Aceasta afirmație poate fi interpretata și ca un branci pe care liderul de la Beijing i-l da omologului sau rus, Vladimir Putin. Proaspat reales…

- Armata americana este necesar sa fie pregatita sa raspunda unei potentiale invazii a Taiwanului de catre China - anul acesta -, avertizeaza un amiral, Michael Gilday, seful Operatiunilor Navale americane, dupa ce secretarul de Stat Antony Blinken a avertizat ca Beijingul vrea sa cucereasca Taiwanul…

- Tensiunile dintre China și Statele Unite ajung la cote alarmante. Pe langa avertismentul adresat Taiwanului, liderul chinez a spus ca țara pe care o conduce se opune categoric oricarei forme de supremație din partea altor țari, declarația sa fiind o aluzie clara la Statele Unite.„China se opune categoric…

Ministrul american al apararii Lloyd Austin a declarat ca nu considera iminenta o invazie a Chinei asupra Taiwanului, dar ca Beijingul va incerca sa stabileasca o "noua normalitate" cu activitatile sale militare in jurul insulei, informeaza duminica Reuters, potrivit Agerpres.