- Armata turca a trimis avioane de lupta in spatiul aerian al Greciei dupa ce tara vecina a eliberat opt ofiteri suspectati de implicare in tentativa de rasturnare a regimului Erdogan, in vara lui 2016, relateaza The Guardian.

- Doua avioane americane de lupta au interceptat vineri doua bombardiere rusesti in spatiul aerian international din largul coastelor Alaskai, au relatat sambata media, citate de Reuters. Bombardierele...

- Avionul este unul de tip Mirage 2000-5 si s-a prabusit in nordul Insulei Skyros. Presa de la Atena scrie ca avionul ar fi interceptat o aeronava apartinand Turciei, care ar fi violat spatiul aerian elen. Turcii au dezminitit orice implicare in acest incident, spunand ca nu au nicio legatura cu avionul…

- Rusia desfasoara exercitii militare în apropiere de tarile baltice. Letonia, stat membru NATO, sustine ca Rusia nu a efectuat niciodata exercitii militare atât de aproape de teritoriul sau.

- Autoritatile din Letonia au anuntat ca au inchis partial spatiul aerian propriu in perioada in care fortele ruse efectueaza un exercitiu militar in Marea Baltica, oficialii de la Riga sustinand ca manevrele se desfasoara in zona economica exclusiva letona, potrivit agentiei Reuters.

- Nikos Kotzias, ministrul grec de Externe, efectueaza joi o vizita la Skopje pentru discutii cu omologul sau macedonean, Nikola Dimitrov, pe tema disputei intre cele doua tarii privind denumirea Republicii Macedonia, informeaza site-ul agentiei de stiri Novinite. In urma cu doua zile, autoritatile…

- Dumitru Dumitriu, fost antrenor in Grecia, a vorbit despre Razvan Lucescu, antrenorul celor de la PAOK, și a spus ca acesta este extrem de apreciat. Mai mult, Dumitriu a dezvaluit ca Razvan Lucescu, 49 de ani, are șanse sa devina selecționerul Greciei. "Razvan Lucescu este cotat ca cel mai bun antrenor…