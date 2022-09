Ministerul de Externe al Turciei l-a convocat, marti, pe ambasadorul Germaniei la Ankara pentru a protesta fata de comentariile facute de inalt un politician german, care l-a comparat pe presedintele Tayyip Erdogan cu un „mic sobolan de canalizare”. „Condamnam in termenii cei mai fermi declaratiile jignitoare facute de Wolfgang Kubicki, vicepresedintele Parlamentului Federal German, despre […] The post Tensiuni Turcia-Germania. Erdogan, comparat cu ”un mic sobolan de canalizare”. Ambasadorul Germaniei la Ankara, convocat la Ministerul de Externe appeared first on Știri online, ultimele știri,…