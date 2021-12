Stiri pe aceeasi tema

- Actuala criza ruso-occidentala isi are originea in "aroganta" americana dupa destramarea Uniunii Sovietice, a afirmat vineri ultimul lider sovietic Mihail Gorbaciov, in ajunul celei de-a 30-a aniversari a demisiei sale, care a constituit sfarsitul oficial al URSS, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…

- „Sunt foarte onorat sa ma aflu din nou aici, la sediul NATO. Este o oportunitate importanta sa discut cu dumneavoastra chestiuni legate de securitatea euro-atlantica. Dati-mi voie sa subliniez inca o data sprijinul pe care ni-l acordati, in ciuda timpurilor dificile si tensionate. Romania va ramane…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat reporterilor, la Bruxelles, ca Rusia insasi a incalcat de ani de zile tratatul INF, anulat intre timp, prin desfasurarea de noi rachete nucleare cu raza medie in Europa, adaugand ca NATO nu isi propune sa oglindeasca comportamentul Moscovei.”Propunerea…

- Armand Goșu, specialist in spațiul ex-sovietic, susține ca președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, nu iși dorește neaparat sa invadeze Ucraina, ci mai degraba vrea niște angajamente clare din partea Occidentului, angajamente din care sa rezulte o ordine diferita de cea generata prin prabușirea…

- Azomureș este primul mare producator de la noi afectat de scumpirile din energie. Pe piața deja se gasesc din ce in care mai puține ingrașaminte, la prețuri tot mai mari, relateaza Realitatea PLUS.Azomureș Targu Mureș a anunțat ca se confrunta „cu o situație excepționala din cauza prețului foarte mare…

- Ziarul cu cel mai mare numar de abonați din Germania, Suddeutsche Zeitung, a analizat noul guvern format din PSD-PNL-UDMR, iar concluzia la care a ajuns nu este neaparat surprinzatoare. Germanii spun ca este posibil ca aceasta coaliție sa dezamageasca Uniunea Europeana. Intr-un articol cu titlul „Incepe…

- Rusia a afirmat joi ca a trimis un avion de vanatoare pentru a intercepta un avion de spionaj britanic care opera in apropiere de Crimeea, peninsula de la Marea Neagra pe care Moscova a anexat-o de la Ucraina in 2014, scrie Reuter, potrivit Mediafax. Ministerul rus al Apararii a declarat ca…

- Anunțul a fost facut joi de OMS Europa, Hans Kluge. Conform datelor OMS, spitalizarile asociate COVID-19 au crescut de mai mult de doua ori in ultima saptamana. „OMS s-a declarat ingrijorata de rata de transmitere foarte preocupanta a maladiei COVID-19 in Europa.Suntem, din nou, epicentrul pandemiei.Rata…