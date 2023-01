Stiri pe aceeasi tema

- Suedia și Finlanda trebuie sa extradeze peste o suta de opozanți politici pe care Ankara ii considera teroriști pentru ca Turcia sa aprobe candidatura lor comuna la NATO, a declarat duminica președintele turc Recep Tayyip Erdogan, scrie Politico."In primul rand, trebuie sa extradeze aproape 130 de teroriști…

- Guvernul suedez nu va extrada patru persoane cautate de Turcia, despre care sustine ca sunt in legatura cu un cleric din SUA pe care il acuza de tentativa de lovitura de stat in 2016, a informat joi agentia de stiri TT, fara a cita surse, relateaza Reuters. Cererile de extradare au fost facute in 2019…

- In montajul video realizat de un grup apropiat de Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK), in Suedia, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, este numit ”dictator” și apare spanzurat, relateaza AFP, citata de Agerpres . In imagini este prezentata executarea dictatorului italian Benito Mussolini,…

- Suedia este increzatoare ca Turcia va aproba cererea sa de aderare la alianța militara NATO, dar nu poate indeplini toate condițiile pe care Ankara le-a pus pentru a-i acorda sprijinul sau, a declarat duminica, 8 ianuarie, premierul suedez Ulf Kristersson, potrivit Reuters . „Turcia confirma in același…

- Ambasadorul Frantei in Turcia a fost convocat luni la Ministerul de Externe turc, in timp ce Ankara protesteaza impotriva a ceea ce se percepe ca fiind „propaganda anti-Turcia” in Franta de la uciderea a trei kurzi la Paris, potrivit unei surse diplomatice turce, relateaza AFP. „Ne-am exprimat nemultumirea…

- Ministerul de Externe al Turciei l-a convocat luni pe ambasadorul Suediei la Ankara pentru a cere o ancheta cu privire la un incident petrecut la Stockholm pe care il considera insultator la adresa presedintelui Recep Tayyip Erdogan, transmite Reuters, citand doua surse diplomatice.

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri, 16 noiembrie, ca respecta declarația Rusiei potrivit careia rachetele rusești nu au lovit teritoriul Poloniei. Liderul turc crede ca Moscova nu a avut „nimic de-a face cu asta”, informeaza Reuters . ”Faptul ca Rusia a spus ca acest lucru…