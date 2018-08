Stiri pe aceeasi tema

- Greva de 24 de ore a pilotilor companiei aeriene Ryanair, care are loc vineri, care a afectat o serie de zboruri ce pleaca si vin inspre Romania. Peste 400 de zboruri au fost suspendate vineri in Europa, din cauza grevei pilotilor Ryanair din Germania, Suedia, Irlanda, Belgia si Olanda, afectand peste…

- Ryanair va anula vineri un zbor din sase, dupa ce pilotii din Germania si Olanda au anuntat ca se vor alatura grevei de 24 de ore planificata in Irlanda, Suedia si Belgia, in cea mai aglomerata perioada a sezonului estival, transmit DPA si Reuters.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Suediei ca, in ziua de 10 august 2018, este posibila declansarea unei greve a pilotilor companiei Ryanair, rezidenti in Suedia, cu afectarea sau anularea unor zboruri. Informatiile…

- Confruntat cu perspectiva extinderii grevelor angajatilor din Europa, seful Ryanair, Michael O'Leary, a amenintat marti ca va muta mai multe locuri de munca in Polonia daca miscarile de protest vor afecta afacerea.

