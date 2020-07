Stiri pe aceeasi tema

- In negocierile cu PNL si USR pentru candidati comuni in Capitala, PLUS nu renunta la Sectorul 5. Candidatul PLUS e Alexandru Dimitriu, asociat cu Gheorghe Piperea intr-o firma de avocatura. Piperea, invitat nelipsit la Antena 3, a cerut in instanta suspendarea starii de alerta pentru ca sunt incalcate…

- In negocierile cu PNL si USR pentru candidati comuni in Capitala, PLUS nu renunta la Sectorul 5. Candidatul PLUS e Alexandru Dimitriu, asociat cu Gheorghe Piperea intr-o firma de avocatura. Piperea, invitat nelipsit la Antena 3, a cerut in instanta suspendarea starii de alerta pentru ca sunt incalcate…

- Este oficial - PRO Romania și București 2020 au batut palma. Victor Ponta și Robert Negoița au stabilit ca partidele lor sa aiba candidați comuni la Primaria Capitalei, la sectoare, dar și la Consiliul General al Municipiului București și la consiliile de sector. Alianța se va numi București 2020,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, va avea o conferința de presa comuna cu primarul Sectorului 3, Robert Negoița, duminica. In cadrul conferinței este de așteptat ca cei doi sa parafeze o alianța și sa anunțe candidații la Primaria Capitalei și la sectoare.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana…

- Nicusor Dan, candidatul dreptei la Primaria Capitalei, a anuntat, duminica, termenul limita pentru finalizarea negocierilor dreptei, privind candidati comuni la primariile de sector. "Daca aceasta epidemie ne va lasa si vom face alegerile locale in 27 septembrie, data limita in care trebuie depuse liste…

- "Primarul PSD Gabriela Firea nu a construit in 4 ani de zile nicio gradinita noua in Bucuresti! Iar redeschiderea unor gradinite administrate de Primaria Capitalei dupa perioada de nefunctionare impusa de criza coronavirusului nu poate masca acest esec", a scris Nicusor Dan, pe Facebook. Candidatul…

- Claudiu Nasui si Vlad Voiculescu au postat pe Facebook un mesaj comun pe care il semneaza in calitate de co-presedinti ai USR-PLUS Bucuresti si in care solicita PNL sa rupa "orice legatura cu primariile controlate de PSD" in vederea unor negocieri pentru stabilirea de candidati comuni la primariile…

- "Vineri, 15 mai: redeschidem parcurile din Sectorul 6! Suntem pregatiti sa va primim in cele mai sigure conditii, avand in vedere ca zilele acestea efectuam o ampla actiune de curatare si dezinfectare a mobilierului urban. Fac apel catre cei care vor accesa parcurile din sector sa respecte…