Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor din Germania a criticat, luni, Daimler cu privire la numarul de camioane si autoturisme Vito si C-Class care au trebuit rechemate pentru depasirea normelor de poluare, scrie Reuters. Ministrul Transporturilor din Germania a criticat, luni, Daimler cu privire la…

- Industria auto germana trebuie sa investeasca semnificativ in dezvoltarea masinilor electrice si a facilitatilor de productie pentru baterii in Europa, pentru a face fata concurentei pe plan global, a afirmat ministrul Economiei, Peter Altmaier, intr-un interviu aparut luni in publicatia Bild.…

- Tendinta de scadere a vanzarilor de autoturisme echipate cu motoare diesel in Germania s-a agravat in martie, prima luna care a urmat dupa ce un tribunal german a decis ca autoritatile locale pot interzice accesul vehiculelor diesel mai vechi, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . Potrivit datelor…

- „Trebuie sa facem tot posibilul pentru ca aerul nostru sa fie bun si sanatos”, a declarat Maria Krautzberger, coordonatoarea acestui studiu realizat de Oficiul Federal german pentru Mediu, studiu bazat pe numeroase statistici stiintifice si epidemiologice. In afara acestor decese, emisiile de dioxid…

- Emisiile de dioxid de azot, produse in special de vehiculele cu motoare diesel, au provocat aproximativ 6.000 de decese premature in Germania, in anul 2014, asociate unor afectiuni cardiovasculare, informeaza AFP care citeaza un studiu publicat joi. "Trebuie sa facem tot posibilul pentru ca aerul…

- Emisiile de dioxid de azot, produse in special de vehiculele cu motoare diesel, au provocat aproximativ 6.000 de decese premature in Germania, in anul 2014, asociate unor afectiuni cardiovasculare, informeaza AFP care citeaza un studiu publicat joi. "Trebuie sa facem tot posibilul pentru ca aerul nostru…

- Autoritatile germane vor analiza daca trebuie inasprite prevederile privind momentul in care un investitor trebuie sa dezvaluie ca detine o participatie la o companie, dupa anuntul surprinzator potrivit caruia grupul chinez Geely a devenit cel mai mare actionar la constructorul auto german Daimler in…

- Guvernul german va analiza daca reglementarile referitoare la momentul in care un investitor trebuie sa dezvaluie o participatie intr-o companie ar trebui inasprite, se arata intr-un raport al Ministerului Economiei consultat de Reuters. Informaţia vine după ce grupul chinez Geely a anunţat…