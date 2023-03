Stiri pe aceeasi tema

- Falimentul demarat la Euroins este ultimul dintr-o serie de prabușiri ale unora din cei cei mai mari asiguratori din Romania in ultimii 8 ani. Pentru romani, asta a insemnat o explozie a prețurilor RCA.Dupa 2 ani de controale și amenzi cuprinse intre 34.000 de lei și peste 3,5 milioane de lei date…

- Valentin Ionescu, directorul general sector Asigurari din cadrul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF), a declarat, sambata, la Digi24, ca Autoritatea a aprobat vineri un pachet de masuri pentru piața de asigurari, in urma intrarii in insolvența a Euroins, pe care il va trimite luni Ministerului…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) – instituția condusa de catre Nicu Marcu – a facut publica, vineri, decizia in privința Euroins Romania. Concret, s-a anunțat oficial: Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) a decis sa retraga autorizația de funcționare a societații Euroins…

- ASF a retras autorizația de funcționare a Euroins. Ce va urma dupa intrarea in insolvența ASF a retras autorizația de funcționare a Euroins. Ce va urma dupa intrarea in insolvența Cel mai mare asigurator de pe piața polițelor RCA, Euroins, va ramane fara autorizație de funcționare, a decis Consiliul…

- OFICIAL: ASF a retras autorizația de funcționare a Euroins. Ce se intampla cu RCA-urile romanilor Oficial: Asf a retras autorizația de functionare a Euroins, a transmis oficial instituția, intr-un comunicat catre Alba24. Redam comunicatul oficial al ASF: Consiliul Autoritații de Supraveghere Financiara…

- Guvernul ar putea lua in calcul plafonarea prețurilor la asigurarile RCA , daca va fi nevoie, a declarat premierul Nicolae Ciuca . El a precizat ca plafonarea se poate face doar pentru o perioada determinata de timp, pentru „cateva luni”. Premierul Nicolae Ciuca a precizat ca se așteapta un raport al…

- Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR) solicita Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF) sa prezinte situatia financiara reala a companiei de asigurari Euroins in conditiile in care aceasta companie detinea, in august 2022, o cota de piata de 31%, iar in prezent,…