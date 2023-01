Stiri pe aceeasi tema

Seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu a efectuat, de duminica pana marti, o vizita oficiala in Portugalia, la invitatia omologului sau, amiralul Antonio Manuel Fernandes da Silva Ribeiro, in cadrul discutiilor fiind analizata situatia de securitate regionala.

Ministerul britanic al Apararii a anuntat ca va trimite elicoptere in Ucraina. Secretarul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat ca va fi prima data cand aeronave pilotate vor fi trimise in aceasta natiune devastata de razboi din cauza Rusiei.

Seful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, a discutat cu omologul polonez, generalul Rajmund Andrzejczak, dupa incidentul din proximitatea granitei Poloniei cu Ucraina in care au murit doi oameni.

Șeful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, a efectuat o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii, in perioada 31 octombrie – 9 noiembrie, transmite Statul Major al Apararii.

Șeful Statului Major al Apararii, generalul Daniel Petrescu, va efectua o vizita oficiala in Statele Unite ale Americii, in perioada 31 octombrie – 9 noiembrie, anunța MApN. In program sunt planificate intrevederi cu președintele Comitetului Intrunit al Șefilor de State Majore, șefii categoriilor

Ministerul britanic al Apararii a denuntat sambata "afirmatiile false" ale Moscovei pentru "a deturna atentia", dupa ce armata rusa a acuzat Marea Britanie de implicare in exploziile de la gazoductele Nord Stream si un atac cu drone, informeaza France Presse si Reuters, potrivit Agerpres.

Seful Statului Major al Apararii (SMAp), generalul Daniel Petrescu, s-a intalnit joi, la sediul MApN, cu secretarul Consiliului de Securitate al Republicii Slovace, Pavel Franko, care se afla in vizita de lucru in tara noastra.