- Deputatul ALDE, Varujan Vosganian, și-a exprimat, luni, nemulțumirea in privința adoptarii legii Off-shore, afirmand ca nu a existat dialog intre membrii coaliției de guvernare, parlamentarii formațiunii fiind puși ”intr-o situatie delicata”, și a cerut Guvernului sa modifice de urgența actul normativ."Avand…

- Deputatul PSD Iulian Iancu, presedintele Comisiei pentru industrii si servicii din Camera Deputatilor a explicat ca unul dintre motivele pentru care a picat Guvernul Tudose il reprezinta legea off...

- Codul de procedura penala, graba mare. Conducerea Camerei Deputaților a stabilit ca legea sa fie dezbatuta și votata astazi, deși in program nu figura o ședința cu vot final. Mai mult, raportul pe codul de procedura penala a fost adoptat tot astazi, dupa ce conducerea Camerei Deputaților a decis votul…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri, in calitate de for legislativ decizional, proiectul de lege privind infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI), dupa ce in Comisia pentru politica economica au fost aduse mai multe amendamente care prevad inclusiv majorarea aportului in numerar…

- Deputatul PNL de Arges Danut Bica reactioneaza dupa ce Ministerul Finantelor Publice a publicat executia bugetului general consolidat pentru primele patru luni ale anului 2018 si atrage atentia ca, daca ritmul slab de colectare a veniturilor se va mentine, bugetul nu va putea sustine majorarea cu 10%…

- Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei, condusa de catre deputatul PSD Florin Iordache, a dat marti raport de admitere pe legea 303/2004 privind statutul magistratilor, redefinind eroarea judiciara. Iordache a spus ca nu vede motive ca legea sa fie contestata din nou la CCR si ca PSD…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 196 de voturi "pentru", 59 "impotriva" si patru abtineri, o propunere legislativa de modificare a Legii 161/2003, care prevede ca faptele savarsite de persoanele aflate in exercitarea demnitatilor publice sau functiilor publice ce determina existenta conflictului…