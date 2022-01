Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat a reafirmat angajamentul SUA de a continua sa se consulte indeaproape si sa se coordoneze cu toti aliatii si partenerii transatlantici in eforturile de detensionare prin descurajare, aparare si dialog.

- Noi imagini prin satelit surprinse de o companie americana privata arata ca Rusia continua sa-si consolideze fortele in Crimeea anexata si in apropierea Ucrainei, in timp ce incearca sa negocieze garantii de securitate cu NATO si SUA, relateaza Reuters.

- Parlamentul European (PE) a adoptat o rezolutie in care condamna actuala concentrare de forte ruse la granita cu Ucraina si cere sanctiuni care sa prevada excluderea Rusiei din sistemul de plati SWIFT. „Rusia nu decide viitorul Ucrainei”, afirma eurodeputatii.

- Avioane de lupta și nave de lupta rusești au exersat respingerea atacurilor aeriene asupra bazelor navale și au raspuns cu lovituri aeriene in timpul unor exerciții militare in Marea Neagra, a relatat miercuri Interfax, in timp ce Ucraina vecina a organizat și ea exerciții de lupta, conform Reuters.…

- Franta si Germania au acuzat joi Rusia ca a incalcat protocolul diplomatic dupa ce Moscova a publicat corespondenta confidentiala cu privire la Ucraina, cel mai recent semn al deteriorarii legaturilor dintre Moscova si Occident, transmite Reuters. Miercuri, Ministerul rus de Externe a facut…

- Statele Unite ale Americii ii atentioneaza pe aliatii din Uniunea Europeana ca Rusia ar putea lua in calcul o invazie a Ucrainei pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Moscova si blocul comunitar pe tema migrantilor si a stocurilor de energie, scrie Bloomberg. Statele Unite monitorizeaza…

- Pe fondul escaladarii fara precedent a tensiunilor dintre Moscova și blocul NATO-Ucraina, o noua concentrare masiva de trupe ruse la granița ucraineana transforma intreaga zona de frontiera intr-un butoi cu...