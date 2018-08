Tensiuni la Tesla: Elon Musk primeste consultanta financiara pentru retragerea constructorului de la bursa. Procese cu investitorii

Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Tesla, Elon Musk, a scris pe Twitter ca banca Goldman Sachs și fondul de investiții Silver Lake acorda consultanța financiara pentru planul sau de a retrage constructorul de bursa, potrivit Reuters.

- Elon Musk pare foarte hotarat sa mearga inainte cu planul prin care Tesla va fi retrasa de pe bursa americana. Șeful constructorului de mașini electrice susține ca Tesla primește consultanța financiara in acest sens, insa investitorii sunt sceptici cu privire la viabilitatea acestui plan. Potrivit Reuters,…

- Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare ar fi intrebat Tesla daca afirmatiile facute de Elon Musk referitoare la retragerea companiei de la bursa sunt adevarate si care este motivul pentru care anuntul a fost facut pe Twitter, potrivit unor surse citate de Dow Jones, in timp ce analistii…

- Elon Musk se gandeste sa retraga Tesla de la bursa, la pretul de 420 de dolari pe actiune, in contextul in care compania trece printr-un proces de dezvoltare rapida si are constrangeri financiare, potrivit unui mesaj postat pe Twitter de fondatorul companiei. Mesajul, care a fost transmis și angajaților,…

