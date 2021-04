Tensiuni la poarta Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor din București Tensiuni la poarta Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor din București Foto: Nicu Popescu Sunt tensiuni și la aceasta ora la poarta Spitalului Clinic de Ortopedie Foișor din București, ai caror pacienti sunt fie externați sau trimiși acasa și vor fi reprogramati pentru operații pentru ca nu reprezentau urgențe, fie sunt transferați catre alte unitați medicale, pentru ca din aceasta dimineața unitatea medicala devine spital COVID. Zona este supravegheata de echipaje de jandarmi și polițiști Zeci de persoane au protestat fața de decizia luata în cursul zilei de ieri de Departamentul… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol: romania-actualitati.ro Zeci de persoane au protestat fața de decizia luata în cursul zilei de ieri de Departamentul…

Stiri pe aceeasi tema

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, explica, intr-un mesaj postat vineri seara pe Facebook, decizia de a transforma Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Foisor in spital COVID, argumentand ca exista in unitatile de primiri urgente pacienti cu infectia SARS-CoV-2 in stare…

- Ioan Dzitac, profesor universitar la Universitatea Agora din Oradea, a murit la mai bine de doua saptamani dupa ce i-a fost administrata prima doza de vaccin anti-COVID de la Pfizer-BioNTech, informeaza Antena3 . Ioan Dzitac a fost vaccinat impotriva coronavirusului cu serul de la Pfizer in data de…

- Informația a fost confirmata pentru stiri-neamt.ro de managerul Spitalului Județean de Urgența din Piatra-Neamț.Din primele informații, este vorba de un asistent medical de la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU),in varsta de 64 de ani, care ar fi fost vaccinat in jurul datei de 5 ianuarie, iar dupa mai…

- Ancheta in desfașurare la Institutul Matei Balș in urma incendiului O ancheta este în desfașurare la Institutul "Matei Balș" din București în urma incendiului din aceasta dimineața, soldat cu moartea a patru pacienți. A fost deschis un dosar penal in rem pentru…

- Ultimele date privind internarile Covid din Dolj sunt incurajatoare. Numarul pacienților cu coronavirus este in scadere in spitalele din județ, deși sarbatorile i-au pus in garda pe medici, care nu excludeau un nou val dupa reuniunile din decembrie și de Revelion. Cu toate acestea, in secțiile de terapie…

- Un numar de 519 angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta din Miercurea Ciuc, ceea ce inseamna 42%, au fost vaccinati impotriva COVID-19, precizeaza reprezentantii SJU. Potrivit unei postari pe pagina de Facebook a unitatii medicale, la centrul de vaccinare amenajat in incinta spitalului…

- O tanara ajunsa recent la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti reclama conditii mizere la Unitatea de Primiri Urgente. Intr-un mesaj devenit viral pe Facebook, pacienta povesteste ca, pe langa neajunsurile legate de ingramadeala si dotari, cea mai mare problema a fost legata de atitudinea cadrelor…