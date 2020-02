Stiri pe aceeasi tema

- Etienne Ignat, prim-vicepresedinte al PNL Iasi, i-a adresat o scrisoare deschisa premierului Ludovic Orban pe tema atragerii in partid a lui Mihai Chirica si a sustinerii acestuia pentru localele din 2020.

- Etienne Ignat, prim-vicepresedinte al PNL Iasi, i-a adresat o scrisoare deschisa premierului Ludovic Orban pe tema atragerii in partid a lui Mihai Chirica si a sustinerii acestuia pentru localele din 2020.

- Scrisoare deschisa, Domnule presedinte, Ludovic Orban. La Iasi, mi-am castigat dreptul la democratie in instanta. Timp de aproape patru ani, primarul Mihai Chirica ne-a blocat dreptul la orice initiativa in consiliul Local, intr-un mod total nedemocratic. In 2017, impreuna cu Razvan Timofciuc am deschis…

- De marti seara au fost exprimate – public sau tainic – nedumeriri, indignari, s-au incins telefoanele, chaturile, s-au facut in graba intalniri intre membrii unor grupuscule politice si/sau de afaceri. Unii oameni sunt in mod real interesati de Iasi, de ceea ce se va intampla aici in anii urmatori.…

- "Ca Prim-vicepresedinte PNL Iasi, cred ca eventuala primire in PNL a primarului Chirica este o eroare politica majora. Nicio intelegere politica si niciun sondaj nu ma vor putea convinge ca actualul primar al Iasului este eficient. Lucrand de peste 15 ani in administratia orasului, ca director tehnic,…

- In prezent, PNL are opt consilieri, si doar trei dintre ei sunt pe „lista neagra" a primarului: Razvan Timofciuc, Etienne Ignat si Vlad Ghizdovat, toti trei avand legaturi stranse cu deputatul Marius Bodea. Mihai Chirica i-a nominalizat alaltaieri pe cei trei si a spus ca nu se bazeaza pe votul lor…

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, ca este si poate fi reprezentantul tuturor iesenilor, indiferent de categoria sociala sau simpatiile politice, el afirmand totodata ca este surprins de anuntul facut de deputatul Marius Bodea, liderul organizatiei liberale…

- "Este o decizie care ma mahneste profund. Mi-as fi dorit ca decizia sa fie explicata asumat de catre colegii mei inca din momentul in care a incoltit aceasta idee. Impreuna cu colegii mei, cei care cred in continuare ca Iasul merita mai mult, vom stabili ce trebuie facut mai departe, dar va asigur…