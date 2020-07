Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul Chinei la Londra a acuzat luni guvernul britanic de ingerinte grosolane in afacerile interne ale Hong Kong, ca reactie la criticile emise de premierul Boris Johnson impotriva noii legi cu privire la securitatea nationala, impusa de Beijing regiunii administrative speciale, retrocedata…

- Ambasadorul Chinei la Londra a acuzat luni guvernul britanic de ingerinte grosolane in afacerile interne ale Hong Kong-ului. Reactia Chinei vine dupa criticile aduse de premierul Boris Johnson impotriva noii legi cu privire la securitatea nationala, impusa de Beijing regiunii administrative speciale,…

- Ambasadorul Chinei la Londra a acuzat luni guvernul britanic de ingerinte grosolane in afacerile interne ale Hong Kong, ca reactie la criticile emise de premierul Boris Johnson impotriva noii legi cu privire la securitatea nationala, impusa de Beijing regiunii administrative speciale, retrocedata…

- Protestele au degenerat, astfel incat fortele de ordine au trebuit sa faca uz de gaze lacrimogene si tunuri cu apa. Aproximativ 300 de protestatari au fost retinuti. Protestele au loc la 23 de ani de cand Marea Britanie a cedat Chinei controlul asupra Hong Kongului. Autoritatile britanice…

- China și-a pus lumea in cap prin proiectul de lege privind securitatea naționala in Hong Kong. Fosta provincie britanica este ravnita inapoi de stapanitorii ei, cel puțin asta reiese din ultimul mesaj pe care l-a transmis Londra. Intr-o scrisoare deschisa, publicata in doua ziare de mare tiraj, premierul…

- "Orice incercare de a folosi Hong Kong-ul pentru a interveni in afacerile interne ale Chinei este sortita esecului", a afirmat vineri ambasadorul chinez la Natiunile Unite, Zhang Jun, dupa o videoconferinta informala a Consiliului de Securitate, relateaza AFP. In cursul acestei sesiuni solicitate de…

- Marea Britanie a indemnat, vineri, Administratia de la Beijing sa reanalizeze oportunitatea impunerii noii legi privind siguranta nationala in provincia Hong Kong, informeaza agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX."Indemnam China sa reanalizeze implementarea acestei legi si sa isi respecte…

- Potrivit medicilor, aparatele medicale de respiratie artificiala prezinta probleme in alimentarea cu oxigen, nu pot fi curatate corespunzator, au un "design nefamiliar" si un manual de utilizare neclar si au fost fabricate pentru a fi folosite pe ambulante, ci nu in spital, scrie postul american…