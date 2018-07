Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca presedintele american Donald Trump a indemnat-o anterior sa dea in judecata Uniunea Europeana ca parte a strategiei privind Brexit-ul, dezvaluind un sfat despre care liderul de la Casa Alba a spus in aceasta saptamana ca a fost ignorat de sefa guvernului…

- Premierul britanic Theresa May l-a numit luni pe Dominic Raab in postul de ministru pentru Brexit, dupa ce titularul acestuia, David Davis, si-a prezentat duminica demisia, potrivit Reuters si AFP.

- Premierul britanic Theresa May a declarat luni ca saptamana trecuta i-a avertizat pe ceilalti lideri din Uniunea Europeana in legatura cu faptul ca parlamentul de la Londra nu va aproba acordul cu UE privind Brexit-ul daca nu va exista claritate cu privire la cum va arata viitoarea relatie cu blocul…

- Premierul britanic Theresa May a castigat miercuri un vot crucial privitor la rolul parlamentului in aprobarea acordului final cu Bruxelles-ul privind iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, dupa ce a facut unele concesii parlamentarilor eurofili din propria formatiune, Partidul Conservator, transmit…

- Marea Britanie isi asuma riscul de a parasi UE ''fara niciun acord'' daca negocierile asupra Brexit continua sa treneze, a avertizat joi premierul irlandez, Leo Varadkar, inaintea unei intrevederi prevazute cu premierul britanic, Theresa May, in marja summitului UE cu sase tari balcanice…

- Premierul britanic Theresa May a dat asigurari joi, la Sofia, ca ramane angajat fata de planul ca Marea Britanie sa iasa din uniunea vamala dupa parasirea Uniunii Europene de catre tara sa, transmite Reuters. Aflata in capitala bulgara pentru Summitul UE-Balcanii Occidentali, Theresa May…

- Operatiunile de securitate comuna ale UE contribuie in mod semnificativ la prioritatile de politica externa ale Regatului Unit, mentioneaza raportul realizat de subcomisia pentru afaceri europene externe a Camerei Lorzilor. Or, "dupa Brexit, Marea Britanie ar putea continua sa participe la aceste…