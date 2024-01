Tensiuni la intrare in Portul Constanta, in ziua de Boboteaza. Iata ce a cauzat nemultumirea oamenilor (FOTO+VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi se implinesc 34 de ani de cand lumina libertații a deschis calea democrației in Romania, oprimata de regimul lui Ceaușescu. Revoluția din decembrie 1989 ramane un moment definitoriu in istoria țarii noastre. Cand privim inapoi, la acele zile pline de incercari, sarbatorim un simbol al curajului…

- In seara de 30 noiembrie, luminițele Craciunului s-au aprins la Brașov pe muzica lui Horia Brenciu. A ajuns insa cu intarziere din cauza traficului. Despre trafic nimic nou, dar circumstanțe agravante au facut din drumul de la București catre Brașov o experiența plina de ”invațaminte”. ”O jumatate…

- Fosta bașcana a Gagauziei, Irina Vlah, a declarat ca pe 16 noiembrie „va face primul pas pentru unirea opoziției”. „Cei care astazi stau pe valize trebuie sa auda și sa vada argumentele pentru care ar trebui sa ramana in Moldova”, a notat politiciana. „Doar in ultimii doi ani, „timpurile bune” i-au…

- Incepand cu anul urmator, salile de fitness vor plati un TVA de aproape 4 ori mai mare, de la 5% la 19% # Reprezentanții pieței sunt ingrijorați și vorbesc despre repercusiuni grave # Radu Oprea, ministrul economiei, e liniștit: „Poți sa faci sport și in parc” Guvernul a stabilit ca, de la 1 ianuarie…

- Cel mai mic copil rapit de Hamas in urma cu 20 de zile are 9 luni. Alți copii au fost separați de familiile lor sau lasați orfani. Cel mai in varsta ostatic are peste 80 de ani, iar in randul celor capturați se afla tineri, parinți, frați surori. Sunt cel puțin 220 de israelieni duși cu forța de teroriștii…

- Pentru a preveni probleme similare celor din aceasta primavara cand ploile torențiale au inundat mai multe gospodarii și drumuri din localitate, primaria Razvad a valcelelor infundate. "Pentru ca vremea ne-a permis, și știm ca sezonul ploios va incepe, am intrat pe valcelele infundate, pentru a prevenii…

- Ucraina a exportat, in primele noua luni ale acestui an, 10,5 milioane tone metrice de cereale prin portul romanesc Constanta, de la Marea Neagra, a informat autoritatea portuara pentru Reuters, transmite AGERPRES . Comparativ, in primele opt luni din acest an au fost exportate 9,2 milioane de tone…

- Consiliera vestimentara a multor barbați celebri, inainte sa imbrace personalitațile și vedetele din Romania, Adina Buzatu a avut o afacere cu fier vechi. Astazi, populara stilista, al carei nume este sinonim cu eleganța masculina, Adina Buzatu (46 ani) s-a lansat in afaceri vanzand deșeuri de fier…