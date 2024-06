Tensiuni la împărțirea posturilor de la vârful UE Presedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a apreciat drept „important” sa nu fie exclus vreun stat membru al UE din negocierile pentru atribuirea functiilor de top in institutiile UE, dupa ce sase lideri europeni reprezentand principalele familii politice pro-europene s-au inteles deja intr-un cadru restrans asupra acestor numiri, provocand iritarea sefei guvernului italian, Giorgia Meloni, care s-a vazut ocolita la aceste discutii. „Va fi important sa avem o majoritate (de tari) cat mai larga posibil, intrucat aceasta ne va ajuta sa construim o majoritate in Parlamentul European. Va… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

