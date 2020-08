Tensiuni la granița dintre Liban și Israel. Armata israeliană a deschis focul Armata israeliana a deschis focul asupra a patru persoane care aruncau explozibili langa o bariera de securitate de-a lungul frontierei cu Siria pe platoul Golan, se arata intr-un comunicat emis luni si citat de France Presse preluat de agerpres. "Trupele noastre si aviatia au tras asupra grupului si l-au lovit", potrivit armatei, care a precizat ca nu au existat victime israeliene in aceasta actiune.



Tensiunile dintre Israel si Siria sunt inca foarte puternice.



