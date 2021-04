Tensiuni la frontierele Ucrainei: S-au pus în mişcare şi trupele ruseşti din Transnistria (mass-media) Mobilizari de trupe rusesti au fost observate nu doar la frontiera estica a Ucrainei, ci si mai la sud, in Transnistria, care se margineste cu aceasta. Imagini din satelit publicate de canalul Nexta Telegram, cu sediul in Polonia, arata o coloana de blindate in perimetrul aeroportului militar din Tiraspol, relateaza marti portalul deschide.md.



De la Tiraspol pana la frontiera cu Ucraina nu sunt mai mult de 13 km distanta, indica expertii Nexta, citati anterior de agentia oficiala ucraineana de presa Ukrinform.



Rusia dispune in Transnistria oficial de un efectiv de aproximativ

Sursa articol si foto: agerpres.ro

