Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, i-a reprosat prim-procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, Corina Stroe Tudorache, la un eveniment dedicat Zilei Poliției Romane, ca a dat curs unei sesizari penale trimisa anonim prin posta, demers care ar fi putut bloca investitiile pe fonduri…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, le-a cerut, joi, la un eveniment dedicat Zilei Politiei Romane, politistilor si procurorilor sa cerceteze ”cu mai multa atentie” plangerile penale indreptate impotriva. ”Nu pot sa fiu fericit (...) cand primesc la Primaria Buzau si pe numele meu acasa suspiciunea…

- Primarul municipiului Buzau, Constantin Toma, i-a reprosat prim-procurorului Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, Corina Stroe Tudorache, ca a dat curs unei sesizari penale neasumate, care a fost trimisa anonim prin posta, demers care ar fi putut bloca investitiile pe fonduri europene din oras,…

- Inițiativa USR „Fara pacanele langa școli” a fost adoptata luni in Senat, in calitate de prima camera sesizata. Decizia a fost luata cu 97 de voturi „pentru” și unul „impotriva”, anunța Mediafax. Senatul a adoptat, luni, in calitate de prima camera sesizata, inițiativa USR „Fara pacanele langa școli”.…

- China folosește aplicația TikTok ca pe o arma psihologica in razboiul cu Occidentul, nu doar ca pe un posibil instrument de spionaj, a declarat Fabrice Ebelpoin, profesor la Institutul de Studii Politice din Paris (Sciences Po), intr-un interviu pentru TF1 Info. Ebelpoin, specializat in rețele de socializare,…

- Un harlet si o toporisca. Armele crimei de la Calarași. Un barbat a fost reținut dupa ce și-ar fi decapitat finul Un barbat in varsta de 57 de ani a fost retinut de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Botosani, fiind considerat principalul suspect in cazul crimei de sambata din localitatea…