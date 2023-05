Stiri pe aceeasi tema

- In timpul incoronarii lui Charles al III-lea, sambata, toti britanicii vor fi chemati sa-i jure credinta suveranului. Antimonarhistii critica aceasta decizie si sustin ca „intr-o democratie, seful statului este cel care ar trebui sa jure credinta poporului si nu invers”.Biroul Arhiepiscopului de…

- ''Piatra din Scone'', un element-cheie prezent de secole in ceremoniile de incoronare ale monarhilor in Marea Britanie, a ajuns sambata la Londra la finalul unei calatorii din Scotia intr-o cutie speciala de transport, confectionata din stejar scotian, cu prilejul incoronarii regelui Charles al III-lea…

- Pregatirile sunt intense in Marea Britanie, asta pentru ca pe 6 mai va avea loc incoronarea regelui Charles al III-lea. Palatul Buckingham a anunțat ca prințul Harry va participa la ceremonie, insa Meghan Markle va fi prezent la eveniment.

- Anuntul a fost facut joi, 13 aprile, pe pagina oficiala a familiei regale din Romania. Regele Charles al III-lea va fi incoronat la Westminster Abbey pe 6 mai. „Majestatea Sa Custodele Coroanei și Alteța Sa Regala Principele Radu vor lua parte la Incoronarea Majestații Sale Regele Charles al III-lea…

- Luna mai a acetui an va fi una cu totul speciala pentru Regatul Unit al Marii Britanii. Astfel, Regele Charles al III-lea urmeaza sa fie incoronat la data de 6 mai. Fiul regretatei Regina Elisabeta a II-a va fi invoronat cu un ulei cu totul special, fiind creat in secret, timp de opt luni. In urma cu…

- Printul Harry si Meghan Markle au fost invitati sa participe la incoronarea regelui Charles III, care urmeaza sa aiba loc pe 6 mai, a informat duminica The Sunday Times, potrivit AFP. Cuplul, care a plecat in Statele Unite in 2020, nu a anuntat inca daca va face deplasarea in Marea Britanie.

- Printul Harry si sotia sa, Meghan Markle, au fost invitati sa asiste la incoronarea regelui Charles al III-lea, a relatat duminica The Sunday Times, insa cuplul, care a parasit Marea Britanie pentru a locui in SUA in 2020, nu a precizat inca daca va face aceasta calatorie,

- Printul Harry si Meghan Markle au fost invitati sa participe la incoronarea regelui Charles III, a informat duminica The Sunday Times, dar cuplul, care a plecat in Statele Unite in 2020, nu a anuntat inca daca va face deplasarea in Marea Britanie, scrie AFP, preluata de News.ro. Potrivit unui purtator…