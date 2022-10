Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a criticat marti decizia Australiei de a nu mai recunoaste Ierusalimul de Vest drept capitala a sa, si l-a convocat de urgenta pe ambasadorul australian pentru explicatii, in vreme ce Autoritatea Nationala Palestiniana a salutat anuntul guvernului de la Canberra.

- Australia a anuntat marti ca a decis sa nu mai recunoasca Ierusalimul de Vest drept capitala a statului Israel, anuland o decizie luata de guvernul conservator anterior, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan a inaintat plangere penala impotriva politicianului german Wolgang Kubicki, vicepresedinte al Parlamentului german, care l-a descris pe liderul turc drept „sobolan de canalizare”, informeaza vineri dpa. Avocatul Mustafa Kaplan a informat dpa ca a depus plangere…

- Linia de tramvai 41, cea mai utilizata și cea mai aglomerata din Capitala, va fi suspendata in perioada 30 septembrie (de la ora 21.00) – 06 octombrie (ora 04.00), pentru finalizarea lucrarilor la calea de rulare de la intersecția strazii Brașov cu Piața Drumul Taberei. Pentru preluarea calatorilor,…

- Scene șocante in Capitala. Un barbat de 34 de ani s-a aruncat, joi, de la etajul unui bloc din Sectorul 2. „In data de 29 septembrie a.c., in jurul orei 10:15, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București – Secția 9 Poliție a fost sesizata, prin apel 112, despre faptul ca un barbat, s-ar fi…

- Trei barbati suspectati ca au furat un seif cu 300.000 de euro, dintr-o locuinta din Bucuresti, au fost prinsi in urma unor perchezitii facute, marti, de politistii din Capitala. Politistii au pus in aplicare 10 mandate de perchezitie domiciliara in București și in judetul Ialomița, intr-un dosar privind…

- Livrarea de gaze algeriene spre Spania prin gazoductul submarin Medgaz este „momentan” suspendata din cauza unui incident „in partea spaniola”, a anunțat duminica grupul de petrol si gaze algerian Sonatrach, in condițiile in care importurile de gaze algeriene de catre Spania au scazut puternic in ultimele…

- Purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, a afirmat duminica ca rachete rusesti au distrus sambata „infrastructuri militare” in portul Odesa, vital pentru exportul de cereale ucrainene. „Rachetele Kalibr au distrus infrastructura militara in portul Odesa, cu o lovitura de inalta precizie”,…