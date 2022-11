Stiri pe aceeasi tema

- Serbia a depistat in spațiul sau aerian drone lansate din Kosovo iar președintele Aleksandr Vucici a dispus activarea unui nivel mai ridicat de alerta al forțelor militare, pe fondul tensiunilor dintre Belgrad si Pristina.

- Ministrul sarb al Apararii, Milos Vucevic, a anuntat marti ca presedintele Aleksandar Vucic, in calitate de comandant-sef, a ordonat ridicarea gradului de alerta al fortelor armate ale tarii pentru ca acestea sa poata indeplini orice sarcina. „Bineinteles, nimeni nu vrea niciun fel de conflicte sau…

- Vicepremierul kosovar Besnik Bislimi a fost expulzat din Serbia joi, in timp ce se indrepta spre capitala Belgrad, relateaza dpa.Bislimi urma sa participe la o conferinta a think-tank-ului independent Centrul pentru politica de securitate (Centre for Security Policy) din Belgrad, vineri.Unul dintre…

- Vicepremierul kosovar Besnik Bislimi a fost expulzat din Serbia joi, in timp ce se indrepta spre capitala Belgrad, relateaza dpa, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Serbia este mai departe ca oricand de Europa si reputatia sa este cea mai defavorabila din 1999, a declarat raportorul Parlamentului European pentru Kosovo, Viola fon Cramon, care a comparat schimbarile actuale din Europa cu caderea Zidului Berlinului, relateaza luni Hina, potrivit Agerpres.Intr-un…

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a declarat marti in parlamentul de la Belgrad ca Serbia nu va recunoaste independenta declarata unilateral de Kosovo nici in mod direct si nici in mod indirect, relateaza Tanjug, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat miercuri ca Alianța și-a sporit prezența in nordul Kosovo, inainte de discuțiile dintre Belgrad și Pristina programate pentru joi. Mediatorii UE spera sa detensioneze tensiunile din Balcanii de Vest in urma tulburarilor din nordul Kosovo. Liderii…

- Liderii din Serbia si Kosovo se intalnesc joi, la Bruxelles, pentru o noua runda de discutii mediate de Uniunea Europeana, in speranta reducerii tensiunilor dintre Belgrad si Pristina care au condus la proteste violente in ultimele saptamani.