Apar tensiuni intre PNL și PSD. Presedintele organizatiei municipale a PNL Buzau, senatorul Vlad Pufu, a lansat un atac dur la adresa primarului PSD, Constantin Toma. Intr-o conferinta de presa organizata la finalul saptamanii la sediul PNL Buzau, senatorul liberal a declarat ca Primaria le-a dat buzoienilor un lockdown de mai bine de un an, iar lucrarile nu se vor termina prea curand. De asemenea, acesta susține ca oamenii sun prizonieri in propriile lor haos, iar in zona este un haos de nedescris. „De aproape un an de zile suntem prizonieri in propriile noastre case din cauza Primariei Buzau…