- Aproximativ 800 de imigranti dintr-un centru gestionat de guvern in vestul Libiei sunt tinuti in conditii critice, fara mancare si apa suficiente, a atras atentia organizatia Medici fara Frontiere (MSF), potrivit Reuters. Multi dintre imigranti sunt inchisi de peste cinci luni in centrul de la Zuwara,…

- Cel putin 11 migranti au murit si alti 263 au fost salvati, duminica, in largul coastelor Libiei, a declarat un purtator de cuvant al maninei libiene, potrivit AFP si news.ro.O prima operatiune de salvare a avut loc in largul portului Sabrata, aflat la 70 de kilometri vest de Tripoli. Salvatorii…

- O racheta a lovit un avion Airbus 320 iar altele au lovit sala de sosiri la aeroportul Mitiga din Tripoli in jurul orei locale 02:00. Nimeni nu a fost ranit, conform purtatorului de cuvant. Trimisul ONU Ghassan Salame si ambasadoarea franceza Brigitte Curmi au ajuns la acelasi aeroport pentru…

- Reformele sistemului judiciar intreprinse incepand cu anul 2015 de catre Partidul Legii si Justitiei (PiS) - formatiune conservatoare aflata la putere in Polonia - au un 'impact negativ' asupra independentei sistemului judiciar, potrivit Consiliului Europei, care avertizeaza asupra riscurilor de…

- Primarul capitalei Libiei, Tripoli, a fost rapit din propria casa in timpul noptii de catre persoane inarmate necunoscute, a anuntat consiliul orasului joi, relateaza Reuters. „Municipalitatea din Tripoli si rezidentii sai au primit vestea rapirii primarului Abdulraouf Hassan Baitelmal de catre…

- Ministerul Sanatatii a organizat, miercuri, o dezbatere publica privind regulamentul de sporuri, care a dus la tensiuni intre medici si asistentii medicali din cauza unor inechitati mentionate intr-o anexa a acestui regulament care nu este pusa in transparenta decizionala.

- Aproape 450 de migranti au fost salvati luni de Garda de Coasta libiana in doua operatiuni distincte in largul coastelor de vest ale Libiei, a anuntat marti Marina libiana, relateaza AFP. Dupa ce au fost alertate, patrulele Garzii de Coasta, sprijinite de o nava de pescuit, au salvat "324 migranti ilegali,…