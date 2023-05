Pretentii de circa 4,5 milioane de dolari in Dosarul Retrocedarilor! Dosarul, repus pe rol

Dosarul 2516 118 2021 a fost repus pe rol, dupa ce, in luna martie 2023, fusese suspendat pana ce Curtea Suprema urma sa se pronunte in legatura cu un dosar similar. In acel dosar, Curtea Suprema a respins definitiv actiunea… [citeste mai departe]