- Tensiunile din PNL, mai ales cele dintre Ludovic Orban si Florin Citu, au iesit din nou la suprafata, in sedinta BEX PNL. Continua, deci, tensiunile și nemulțumirile pe tema numirilor in funcții a secretarilor de stat și șefilor de agenții. S-au certat pe postul de sef ANOFM Marul discordiei in ședința…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat joi ca nu exista niciun conflict intre premierul Florin Citu si ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, sustinand ca ideea ca lucrurile ar fi tensionate nu este reala si nu se pune problema de nicio remaniere. "Nu exista niciun conflict intre premierul Florin Citu si…

- „Eu voi respecta decizia luata la nivelul coaliției. Nu s-a luat o decizie in coaliție fața de acest subiect. Deocamdata este o decizie luata la nivel guvernamental”, a declarat Ludovic Orban, luni.Intrebat daca in Camera Deputaților, for decizional, este posibil sa se accepte varianta propusa de deputatul…

- Cristian Tudor Popescu (CTP) a apreciat la Digi24 ca premierul Florin Cițu „balanseaza intre meseriaș și politica” și ca principalul sau adversar este propriul partid: Citește și: Victor Ponta, despre dosarul Ioanei Basescu: 'Suntem penibili, sincer. Sa o condamni pe fata lui Basescu in 2021…

- Vicepremierul Dan Barna a declarat, luni, ca este prematura o discutie despre o remaniere guvernamentala, mentionand ca, in acest moment, coalitia este "stabila", iar fiecare partid este responsabil de performanta si activitatea ministrilor sai. "Vad ca aceasta intrebare revine. Premierul…

- Dupa ce liderul PNL Ludovic Orban a declarat miercuri la Parlament ca studenții vor mai calatori gratis doar intre localitatea de domiciliu și localitatea unde studiaza, premierul Florin Cițu a spus la Palatul Victoria ca ceea ce a anunțat liderul PNL este doar „o varianta”. Citește și: Episod…

- Liderul PNL Ludovic Orban spune ca parlamentarii liberali vor vota impotriva moțiunii simple prin care PSD cere demisia ministrului Sanatații, Vlad Voiculescu. Afirmația vine in contextul in care mai multi lideri PNL l-au criticat pe Voiculescu in sedintele de la partid, iar premierul Florin Cițu…

- Prim-ministrul Florin Citu a declarat ca o decizie in privinta redeschiderii scolilor va fi luata pe 2 februarie, iar "daca lucrurile raman asa cum sunt" in privinta evolutiei pandemiei de COVID-19 in Romania, "este clar" ca scolile vor fi redeschise pe 8 februarie. "Decizia se va lua pe 2 februarie.…