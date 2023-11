Stiri pe aceeasi tema

- Criza diplomatica ce a otravit relatiile dintre Beijing si Ottawa a reaparut la suprafata: unul dintre cei doi canadieni intemnitati timp de aproape trei ani in China il acuza pe co-detinutul sau ca este responsabil de arestarea sa si cere milioane de dolari de la guvernul canadian.

- Administrația de la Beijing a anunțat un plan de reducere a emisiilor de metan, inclusiv prin intensificarea monitorizarii, in cadrul acțiunilor internaționale de atenuare a efectelor modificarilor climatice. Ministerul chinez al Ecologiei și Mediului a anunțat, marți, utilizarea noilor tehnologii pentru…

- Filipine si China s-au acuzat reciproc duminica de doua coliziuni intre nave chineze si vase filipineze aflate in misiune de reaprovizionare a trupelor Manilei intr-un post izolat in Marea Chinei de Sud, transmite AFP.

- In luna februarie 2022, cu puțin timp inainte de invazia rusa a Ucrainei, dictatorul rus Vladimir Putin a semnat un acord secret cu China, care ar fi prevazut transferul unor teritorii rusești catre vecinul sau estic. Aceasta informație a fost lansata de analistul politic rus Valery Solovey pe pagina…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, in timpul vizitei sale in China, pentru forumul „Belt and Road” de la Beijing, ca SUA au facut „inca o greșeala” funizand Ucrainei rachete cu raza cu lunga ATACMS, relateaza The Guardian. „Daca Rusia a pierdut razboiul, de ce sa le trimiți rachete ATACMS?,…

- Rusia și China, la fel ca majoritatea țarilor din lume, impartașesc dorința de cooperare egala, respectind in același timp dreptul fiecarui stat la propriul model de dezvoltare. Acest lucru a fost declarat de președintele rus Vladimir Putin in timpul discursului sau la deschiderea celui de-al treilea…

- Presedintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a sosit astazi la Beijing pentru a se intalni cu omologul sau chinez, Xi Jinping, intr-o vizita extrem de urmarita, menita sa demonstreze increderea si parteneriatul “fara limite” dintre cele doua tari, chiar daca razboiul din Ucraina continua. In doar a…

- Nici macar populatia Chinei, de 1,4 miliarde de locuitori, nu ar fi suficienta pentru a umple toate apartamentele goale din intreaga tara, a declarat sambata un fost oficial de la Beijing, intr-o critica publica la adresa pietei imobiliare din tara, afect