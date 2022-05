Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul australian al apararii, Peter Dutton, a denuntat vineri un „act de agresiune” din partea Beijingului, dupa ce o nava de spionaj chineza s-a apropiat de coasta de vest a Australiei.

- Nava chineza a fost observata in timp ce trecea prin dreptul statiei de comunicatii navale Harold E. Holt din Exmouth, utilizata de submarine australiene, americane si aliate."Cred ca este un act de agresiune. Cred acest lucru mai ales pentru ca s-a apropiat atat de mult. S-a aflat in proximitatea instalatiilor…

Ministrul de externe chinez Wang Yi s-a aflat vineri in India in prima vizita a unui inalt oficial de la Beijing dupa confruntarile violente produse in 2020 intre trupe indiene si chineze de-a lungul frontierei, ce au condus la o criza intre cei doi vecini, transmite dpa, potrivit Agerpres.

Televiziunea rusa de stat a difuzat joi, 24 martie, imagini video care il surprind pe ministrul rus al apararii, Serghei Șoigu. Jurnaliștii ruși de investigație au relatat ca oficialul nu a mai aparut in public de pe data de 11 martie, ridicand zvonuri ca ministrul era bolnav sau chiar ar fi fost arestat,

Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, i-a cerut omologului sau chinez Wang Yi, intr-o discutie telefonica avuta marti, sa se foloseasca de legaturile Beijingului cu Moscova pentru a opri invazia militara rusa asupra Ucrainei, a transmis Ministerul de Externe de la Kiev intr-un comunicat,

Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, i-a cerut marți omologului sau chinez Wang Yi sa foloseasca legaturile Beijingului cu Moscova pentru a pune capat invaziei militare ruse asupra Ucrainei, a transmis ministerul de externe ucrainean, intr-un comunicat, citat de Reuters.Potrivit declarației,

Ucraina le cere chinezilor, care au relații bune cu Kremlinul, sa intervina in conflictul cu Rusia. Ministrul ucrainean de Externe, Dmitro Kuleba, i-a solicitat omologului sau chinez Wang Yi sa se foloseasca de legaturile Beijingului cu Moscova pentru a opri invazia militara rusa asupra Ucrainei, a

O nava militara chineza a iluminat cu laser un avion militar australian care se apropia de nordul Australiei, punand in pericol vieti omenesti, a acuzat sambata Departamentul Apararii de la Canberra, citat de Reuters.