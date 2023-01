Stiri pe aceeasi tema

- Tulpan 2S4 denumit „Barosul” de armata rusa a fost trimis pe fronturile din Ucraina dupa ce forțele lui Zelenski au opus rezistența.Tancul mortier are un tun de 240 de mm și este de doua ori mai mare decat cele ale NATO. Poate lovi pe o distanța de pana la 20 de kilometri și poate distruge cladiri mari,…

- Tulpan 2S4 denumit „Barosul” de armata rusa a fost trimis pe fronturile din Ucraina dupa ce forțele lui Zelenski au opus rezistența.Tancul mortier are un tun de 240 de mm și este de doua ori mai mare decat cele ale NATO. Poate lovi pe o distanța de pana la 20 de kilometri și poate distruge cladiri mari,…

- Se dau lupte crancene la periferia orașului Soledar, un oraș din estul Ucrainei aflat in apropiere de Bahmut, cel mai fierbinte punct de pe linia frontului, a declarat marți șeful grupului paramilitar rus Wagner, potrivit AFP. „Sa fim sinceri (...) Armata ucraineana lupta cu curaj pentru Bahmut și Soledar.…

- Liderul grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, a declarat marti seara, 10 ianuarie, ca orasul Soledar din estul Ucrainei a fost cucerit de oamenii sai dupa mai multe zile de lupte grele, potrivit informatiilor furnizate de agentia de presa TASS, citata de Agerpres. Un grup de soldati ucraineni…

- Se dau lupte crancene la periferia orașului Soledar, un oraș din estul Ucrainei aflat in apropiere de Bahmut, cel mai fierbinte punct de pe linia frontului, a declarat marți șeful grupului paramilitar rus Wagner, potrivit AFP. „Sa fim sinceri (...) Armata ucraineana lupta cu curaj pentru Bahmut și Soledar.…

- Organizatia paramilitara Wagner ia in calcul sa recruteze femei detinute in inchisorile rusesti si sa le trimita sa lupte in Ucraina, dupa ce a procedat in mod similar si cu barbatii, a declarat miercuri patronul sau Evgheni Prigojin, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Oligarhul rus Evgheni Prigojin, supranumit „Bucatarul lui Putin”, iși continua eforturile de a-și crește influența prin intermediul companiei militare private Wagner, implicata activ in agresiunea militara a Kremlinului in Ucraina.

- Marea Britanie a sanctionat alti 22 de oficiali rusi pentru rolul jucat in razboiul Rusiei impotriva Ucrainei, printre care vicepremierul rus Denis Manturov si doi oficiali care au colaborat cu Evgheni Prigojin, seful grupului Wagner, a anuntat miercuri ministrul britanic de Externe James Cleverly,…