- USR Iași anunța ca dezbaterea programata pentru duminica dintre candidații USR și PLUS la Primaria Iași, Liviu Iolu și Cosette Chichirau, se amâna. Liviu Iolu spune însa ca PLUS Iași nu a fost anunțat de amânare și din punctul lui de vedere dezbaterea se ține, potrivit Mediafax.Reprezentanții…

- Chichirau vrea sa se intalneasca cu cei trei marti, in conditiile in care luni alianta USR-PLUS va anunta candidatii unici la alegerile locale (Primarie, Consiliul Judetean si Consiliul Local). Deputatul USR-PLUS a lansat invitatia prin intermediul retelei sociale Facebook. Cosette Chichirau a lansat…

- Deputatul liberal Marius Bodea susține ca actualul primar al Iașiului, ex-pesedistul Mihai Chirica, va fi cooptat an PNL și va fi desemnat candidat al partidului la Primarie. „Ieri, conducerea centrala a PNL, în prezenta domnului Costel Alexe, presedintele PNL Iasi, mi-a prezentat…

- "Alianța USR-Plus are nevoie de un candidat unic la București. De aceea, impreuna cu Dan Barna, am inițiat o intalnire azi intre candidatul USR, Nicușor Dan, și candidatul Plus, Vlad Voiculescu, pentru a gasi o cale de a avea un singur candidat al alianței la București. Avand in vedere sistemul de…

- ​Dupa întâlnirea cu Nicușor Dan, Vlad Voiculescu anunța pe Facebook ca nu renunța la ideea alegerilor primare pentru stabilirea candidatului USR-PLUS la Primaria București. Susținut de USR București, Nicușor Dan anunțase înainte de discuția cu Voiculescu ca dorește un sondaj…

- Colegiul National al PMP a hotarat cu unanimitate de voturi sustinerea alegerilor anticipate cu doua conditii de la care nu abdica, afirma presedintele Partidului Miscarea Populara, Eugen Tomac. "Colegiul National al PMP a hotarat cu unanimitate de voturi ca sustinem alegerile anticipate cu doua conditii…

- In aceasta luna, mai exact pe data de 4 decembrie, proiectul de lege care prevede majorarea valorii nominale a tichetelor de masa la 20 de lei a primit raport favorabil de la Comisia pentru munca, familie si protectie sociala si este propusa pentru adoptare de catre Camera Deputatilor. Propunerea legislativa…

- Proiectul lui Șerban Nicolae privind reducerea cu 50% a impozitelor pentru construcțiile și activitațile economice din grinduri, insule și alte suprafețe de uscat a fost votat luni în Senat, forul decizional fiind Camera Deputaților. Printre activitațile vizate se numara și jocurile de noroc,…