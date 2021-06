Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Municipal din Turda a transmis o informare privind activitatea desfașurata in ultimele doua saptamani, valabila pentru perioada 7-20 mai 2021. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- PNL Turda a desfașurat azi o campanie de informare pro-vaccinare, in mai multe zone ale localitații, indemnandu-i pe cetațeni sa se vaccineze, aceasta fiind singura metoda sigura de a combate... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Asociația Județeana de Fotbal Cluj,anunța ca marți, 11.05.2021, incepand cu orele 15, va avea loc ședința Comitetului Executiv al AJF, ordinea de zi fiind urmatoarea: Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Numarul cazurilor de COVID-19 inregistrate la Turda și Campia Turzii continua sa scada, conform datelorprezentate astazi de Direcția de Sanatate Cluj, care vizeaza perioada 09-22.04.2021. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Blocaj rutier de anvergura in zona Kaufland din Turda, pe sensul dinspre Campia Turzii, in cursul zilei de azi! Au existat momente in care coada de mașini care veneau dinspre Campia Turzii era in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un tanar de 21 de ani, din Turda, a ajuns inconștient la spital, dupa ce un barbat de 34 de ani, tot din Turda, l-a injunghiat in zona gatului, pe strada. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Salonul de primavara al Societații Culturale "Filarmonia" Turda este deschis la galeria turdeana pana in 14 aprilie. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- La data de 18 martie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca – Secția 6 Poliție au efectuat doua percheziții domiciliare la locuințele a doi tineri din municipiul Turda, banuiți... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!