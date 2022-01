Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele USR Dacian Ciolos a declarat, marti, la emisiunea Talk News de la Profit TV, despre atmosfera din partid, ca USR are nevoie sa isi rezolve niste probleme interne, si sa depaseasca fracturile care inca exista dupa fuziune. ”Exista o majoritate in Biroul National, care este alta decat…

- Ministrul Energiei Virgil Popescu a afirmat, intrebat despre faptul ca Dacian Ciolos i-a cerut demisia din Guvern, ca poate liderul USR ar trebui sa ii ceara demisia si presedintelui Frantei Emmanuel Macron, deoarece si acolo preturile la energie sunt foarte mari. „Dacian Ciolos poate ar trebui…

- Presedintele USR, Dacian Ciolos, a reactionat in cazul grevei STB si le-a transmis, intr-o postare pe Facebook, liderilor social-democrati Marcel Ciolacu si Gabriela Firea "sa-l opreasca din actiunile ilegale" pe seful de sindicat de la STB, Vasile Petrariu, care le este coleg de partid."Le cer lui…

- In țara noastra sunt aproximativ15.000 de medici de familie, un numar total insuficient, deficit major inregistrandu-se in multe județe printre care Harghita, Covasna, Galați, Tulcea, inclusiv in municipiul București, semnaleaza prof. dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din Romania (CMR).…

- Florin Roman, ministrul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii, nu va fi demis de premierul Nicolae Ciuca, in ciuda suspiciunilor legate de plagiat din lucrarea sa de disertație, au declarat surse guvernamentale pentru News.ro . „Imediat dupa ce in presa au aparut informatii legate de lucrarea de disertatie…

- Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat miercuri ca la nivelul coalitiei de guvernare s-a stabilit ca acolo unde exista presedinte al Consiliului Judetean de la un partid va si prefect de la acelasi partid, iar in Capitala functia de prefect va reveni PSD. “Unde este presedinte al Consiliului Judetean…

- Ministrul demis al finanțelor, Dan Vilceanu, a declarat marți seara ca ședința liberalilor din aceasta seara nu s-a votat un nume de premier propus, insa a spus ca „este o cutuma in partide, președintele este prima varianta”. “Este presedintele partidului si e o cutuma in partide ca presedintele partidului…

- Presedintele PNL Bucuresti, Ciprian Ciucu, a declarat ca nu sustine formarea unei coalitii de guvernare cu PSD si ca nu se asteapta ca o astfel de colaborare sa fie stabilita de la nivel central si pentru autoritatile locale, prezent la emisiunea „Drumurile Noastre” de la B1 TV. Intrebat daca va colabora…