- Catalin Drula, liderul demisionar al USR, a declarat luni, intr-o conferința de presa, ca primarii Sectoarelor 1 și 2, Clotilde Armand, respectiv Radu Mihaiu, ambii de la USR, au pierdut alegerile in fața candidaților PNL-PSD, anume George Tuța și Rareș Hopinca. Pus in fața faptului implinit de catre…

- Liderul USR Catalin Drula a anuntat, luni, ca va renunta la functia de presedinte al partidului, pe care o detine de aproape doi ani, precizind ca rezultatul alegerilor a fost sub asteptari. ”Rezultatul alegerilor este sub asteptarile pe care le-am avut. (…) Pentru mine, in intreaga mea viata asumarea…

- Imagini revoltatoare au fost surprinse pe strazile din Turnu Magurele. Doi barbati au fost filmati in timp ce erau urcati pe plafonul unei masini in mers, unul dintre ei avand o arma de tip airsoft pe care o indrepta catre trecatori. Doi jandarmi aflati in timpul liber, sot si sotie, de la Inspectoratul…

- Statul Islamic (ISIS) amenința cu atacuri teroriste cu aproape o luna inainte de debutul turneului final EURO 2024, care se va desfașura in Germania (14 iunie-14 iulie). In cel mai recent numar al revistei sale de propaganda, organizația terorista prezinta un fotomontaj pe o pagina intreaga cu un soldat…

- Presedintele USR, Catalin Drula, a catalogat PSD si PNL ca fiind un clan politic, in discursul sustinut la mitingul Aliantei Dreapta Unita care marcheaza debutul campaniei electorale si care a avut loc la Timisoara, potrivit News.ro. Drula a afirmat ca Partidul National Liberal al Bratienilor nu mai…

- Polițiștii au un suspect in cazul femeii omorate al carei trup a fost gasit pe un camp, la marginea autostrazii A1, in Dambovița. Potrivit unor surse Antena 3 presupusul criminal este un barbat din București, cel mai probabil un client al victimei. Polițiștii au facut percheziții, in aceasta dimineața,…

- Mediul educațional din Ploiești este zguduit, in aceste zile, de inregistrarile șocante care au dezvaluit comportamentul abuziv al unei educatoare din cadrul Gradiniței nr. 47 din Ploiești. Cazul dezvaluit de Antena 3 prin care o educatoarea urla efectiv la un copil și il amenința ca ii va pune pe ceilalți…

- Catalin Drula a acuzat, intr-un interviu acordat postului B1 TV, ca PNL a vrut s-o ia cu forța pe Elena Lasconi, iar pe Ciolacu ca face „vizite” cu intenții ascunse la primarii USR. Intrebat daca ii este teama ca Elena Lasconi va parasi USR-ul pentru un alt partid, in urma tensiunilor dintre ei, Drula…