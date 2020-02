Tensiuni în Siria: SUA ar putea trimite rachete Patriot în Turcia (Ankara) SUA ar putea trimite rachete Patriot in Turcia dupa uciderea unor soldati turci in atacuri atribuite regimului sirian in regiunea Idleb (nord-vestul Siriei), a declarat joi ministrul turc al Apararii, Hulusi Akar, relateaza AFP. "Exista o amenintare cu atacuri aeriene, cu rachete impotriva tarii noastre", a declarat ministrul pentru CNN Turk. ''Ar putea fi un sprijin cu Patriots'', a adaugat el, excluzand orice sprijin la sol acordat de trupe americane. Turcia nu incearca sa ''infrunte'' Rusia pe tema Siriei, unde o ofensiva a regimului in regiunea Idleb a intensificat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

