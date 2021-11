Tensiuni în ședința liderilor PNL, PSD și UDMR. Nu s-a ajuns la nicio înțelegere. Negocierile, reluate duminică Liderii PNL, PSD și UDMR nu au ajuns la nicio concluzie in urma negocierilor de sambata, marcate de tensiuni și neințelegeri asupra mai multor puncte din programul de guvernare, dar și in privința imparțirii portofoliilor. Negocierile ar urma sa fie reluate duminica, cand se așteapta sa se agreeze atat programul de guvernare, cat și constituirea […] The post Tensiuni in ședința liderilor PNL, PSD și UDMR. Nu s-a ajuns la nicio ințelegere. Negocierile, reluate duminica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul propus și liderul echipei de negociere a PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat, sambata seara, ca cele trei partide – PNL, PSD și UDMR au convenit in proporție de 99,99% programul de guvernare și acordul politic. “Am finalizat programul de guvernare, acordul politic, partea de conținut cu premier…

- Desființarea sau nu a Secției Speciale de Investigare a Magistraților, “punctul nevralgic” al neințelegerilor ramase din programul de guvernare PNL PSD a fost rezolvata politic. Astfel, in programul de guvernare se va trece ca țara noastra “respecta condițiile MCV”, o cale de a mai trage de timp pana…

- Premierul interimar Florin Cițu a anunțat, inaintea negocierilor cu PSD, ca numele premierului ar putea fi stabilit duminica, cand vor fi finalizate și detaliile pentru programul de guvernare. Negocierile pe programul de guvernare al viitorului Guvern PNL-PSD-UDMR continua astazi, urmand sa fie finalizate…

- Negocierile dintre liderii PNL și PSD sunt la un pas de a fi incheiate, dupa ce sambata au fost stabilite detaliile din programul de guvernare in proporție de 90%. La negocierile de astazi, care au durat aproape trei ore, PNL și PSD au facut concesii, iar discuțiile pe programul de guvernare sunt aproape…

- Sambata, liderii PNL, PSD și UDMR se intalnesc pentru o noua runda de negocieri pentru formarea unui nou Guvern. Inainte de intalnirea dintre echipele de negociatori, liderii PNL și PSD s-au intalnit la sediile de partid. ”Ma intalnesc cu colegii mei sa vedem ce divergențe sunt”, a spus Marcel Ciolacu…

- Liderii PNL și PSD decid astazi daca intra impreuna la guvernare. Ambele partide au organizat ședințe pentru a pune la punct ultimele detalii. Liderii de la centru și din filiale ale PSD se reunesc luni de la ora 11.00, pentru a discuta despre condițiile eventualei colaborari cu PNL intr-o coaliției…

- Programul de guvernare al cabinetului Ciuca, depus sambata in Parlament, prevede adoptarea pachetului legislativ pentru implementarea proiectului “Romania Educata” in 2023. Dupa ce noua legislație care sa puna in aplicare programul “Romania Educata” a fost amanata deja pentru 2022, liberalii au stabilit…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, ordonanta de urgenta care prevede finantarea suplimentara, de la Ministerul Dezvoltarii, a proiectelor aflate in derulare prin Programul National de Dezvoltare Locala, etapa a II-a. USR PLUS se opune vehement acestor programe, pe care le-a catalogat drept…