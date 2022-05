Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu, s-a aflat astazi la Buzau, acolo unde a plantat mai multi copaci, parte din campania naționala a formațiunii politice, care și-a propus sa planteze circa 500.000 de copaci in zonele afectate de defrișari. ,,Dupa cum bine stiți, la inceputul lunii…

- Primarul Radu Doru din Suseni, dezamagit de birocrația privind proiectele cu bani europeni Destul de multe proiecte din Programul Național de Dezvoltare Locala (PNDL) și finanțate cu bani europeni sunt inca in stadiul de implementare și exista inca un numar mare de proiecte semnate de mai bine de șase…

- Marcel Ciolacu a amintit de acest act normativ pentru a anunța continuarea investițiilor și a anunțat și pachetul ”Sprijin pentru Romania”, de 4 miliarde de euro, in fata cresterii preturilor.„Stim cu totii ca multe dintre proiectele dumneavoastra de dezvoltare sunt blocate din cauza exploziei preturilor…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a transmis astazi un mesaj catre primarii de comune și orașe. Acesta susține ca pachetul ”Sprijin pentru Romania” va implementa o serie de masuri prin care va crește nivelul de trai și Romania va reporni motoarele economi

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat ca va propune excluderea din partid a deputatului Dumitru Coarna, in urma intalnirii acestuia cu amabasadorul Rusiei la București. „Voi propune excluderea domnului deputat Dumitru Coarna din Partidul Social Democrat, in prima ședința a conducerii partidului. Acțiunile…

- Florin Citu a afirmat, intrebat cum comenteaza faptul ca Marcel Ciolacu i-a transmis ca, in cazul in care PSD iese de la guvernare vor fi alegeri anticipate, ca ar aprecia ca pe viitor sa ii dea un telefon daca are ceva sa ii spuna. Liderul PNL a adaugat ca decizia privind declansarea alegerilor anticipate…

- Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, a declarat, joi, ca premierul Ciuca le-a cerut liberalilor sa nu mai vorbeasca in contradictoriu cu liderii PSD, dupa ce in presa a aparut informația ca Sorin Grindeanu l-ar fi acuzat intr-o ședința de guvern pe Vilnceanu ca ataca miniștrii…

- Primaria Sebeș a pus in valoare o finanțare nerambursabila destinata comunitații din Rahau. „Am avut bucuria de a-i intampina pe toți elevii și preșcolarii care frecventeaza cursurile Școlii Gimnaziale din Rahau intr-un ambient luminos și colorat, care sa le ofere condiții normale pentru derularea activitaților…