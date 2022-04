Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan, fostul susținator numarul 1 al lui Florin Cițu, le-a spus, duminica, liberalilor reuniți la Consiliul Național, ca „ne-a ajuns un festival al democrației”. Rareș Bogdan a spus ca apreciaza ca Florin Cițu „a luat o decizie ințeleapta” și și-a dat demisia, pentru…

- „Vreau sa mi cer scuze fata de dumneavoastra si sa va promit ca lucrurile… pentru Anghel Saligny, un guvern liberal a cazut din cauza acestui program care dezvolta zona rurala a Romaniei si pe care il voi duce la indeplinire. Si va promitem ca presiunea numarul unu din partea conducerii Partidului National…

- Europarlamentarul PNL Rares Bogdan a declarat, duminica, la Consiliul National, ca „a fost speriat” de faptul ca in Partidul National Liberal ar putea fi din nou un festival al democratiei, cum s-a intamplat la alegerile din toamna anului trecut, precizand ca acest lucru ar fi pus partidul pe spate.…

- Senatorul Maricel Popa, presedintele PSD Iasi si-a manifestat ingrijorarea cu privire la lipsa de consecventa in pozitionarile publice din ultimul timp ale liderilor politici PNL Iasi subliniind faptul ca in acest mod vor fi greu de identificat parghiile necesare pentru construirea unei aliante politice…

- Președintele PNL, Florin Cițu, susține ca partidul pe care il conduce nu se opune majorarilor salariale in domeniul educației și nici in altele, atat timp cat exista suficienți bani la buget in acest sens. Cițu s-a intalnit marți cu reprezentanții sindicatelor din invațamant și a spus ca liberalii nu…

- Presedintele PNL Florin Citu a depus, joi, la Senat o propunere legislativa formulata la nivelul Tineretului National Liberal, privind recunoasterea sportului electronic in Romania. Propunerea legislativa semnata de presedintele PNL Florin Citu a fost retrasa de pe site-ul Senatului, la scurt timp…

- Deputatul Rodica Luminița Barcari a solicitat conducerii Camerei Deputaților sa ia act de revenirea sa, ca membru, in Grupul Parlamentar al PNL din Camera Deputaților. In urma redobandirii calitații de membru al Grupului Parlamentar al PNL, Luminița Barcari iși va relua activitatea in Comisia de Invațamant…