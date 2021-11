Stiri pe aceeasi tema

- Liderii celor doua formațiuni, PNL și PSD nu s-au ințeles nici miercuri asupra desemnarii premierului. Ambele partide vor sa iși impuna președintele la șefia Guvernului, PNL pe Florin Cițu, iar PSD pe Marcel Ciolacu. Marcel Ciolacu și Florin Cițu, alaturi de Kelemen Hunor, preedintele UDMR, au mai incercat,…

- Președintele PNL, Florin Cițu, nu vrea sa renunțe la fotoliul de premier. El a susținut, miercuri, ca logica enunțata de președintele PSD, Marcel Ciolacu, i se pare ”bizara”. Ciolacu a spus ca nu se poate ca Florin Cițu sa fie premier pentru ca a fost dat jos prin moțiune de cenzura. “Am auzit și eu…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, miercuri dimineața, inaintea urmatoarei runde de negocieri cu PNL și UDMR pentru formarea unui nou guvern, ca social-democrații vor veni cu propunere de premier și vor cere ca, in mecanismul rotației, PSD sa aiba prima tragere la funcția de premier. Ciolacu…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, joi dimineața, inaintea urmatoarei runde de negocieri cu PNL și UDMR pentru formarea unui nou guvern, ca social-democrații vor veni cu propunere de premier și vor cere ca, in mecanismul rotației, PSD sa aiba prima tragere la funcția de premier. Ciolacu i-a…

- PSD, PNL și UDMR vor merge la Cotroceni cu o singura propunere de premier, un premier al coaliției, care sa fie susținut de toate partidele ce o formeaza. Așa au susținut liderii PNL și PSD, Florin Cițu și Marcel Ciolacu, care au evitat, insa, sa inainteze un termen la care se va intampla acest lucru. …

- Intalnirea de luni seara, de la Guvern, intre Florin Cițu, Marcel Ciolacu și Kelemen Hunor nu a ajuns la o concluzie clara privind desemnarea unui premier, ci doar la hotararea ca prim-ministrul sa fie desemnat prin rotație, cate un an și jumatate, doar de la PSD și PNL, și nu de la UDMR. Marți, liderii…

- Artistul Tudor Chirila l-a criticat dur pe Klaus Iohannis, dupa ce acesta nu a exclus ideea de a-l nominaliza din nou premier pe Florin Citu. El susține ca “eșecul acestei guvernari și al acestui președinte este ca au subminat și ultima farama de incredere de care eram capabili”. „Urmeaza incercarea…

- Un membru PNL contesta la Tribunalul București candidatura lui Florin Cițu la președinția partidului. In cererea de chemare in judecata inregistrata de instanța pe 8 septembrie, Alexandru Dumitrescu cheama in judecata PNL și cere magistraților sa dispuna de urgența suspendarea hotararilor prin care…