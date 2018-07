Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, le-a lansat liberalilor vineri un apel la unitate in aceasta perioada din care pot iesi "puternici", iar presedintelui PNL, Ludovic Orban, ii propune sa mandateze parlamentarii liberali sa voteze noul Cod administrativ, informeaza Agerpres."Vom putea iesi…

- Presedintele PNL Timis, Nicolae Robu, le-a lansat liberalilor vineri un apel la unitate in aceasta perioada din care pot iesi "puternici", iar presedintelui PNL, Ludovic Orban, ii propune sa mandateze parlamentarii liberali sa voteze noul Cod administrativ. "Vom putea iesi din aceste vremuri…

- Presedintele interimar al PSD Timis, Calin Dobra, considera ca declaratia primarului din orasul Jebel demonstreaza faptul ca “partidul este democratic”. Un alt lider PSD se intreaba cand a mintit primarul, in 2016 cand era disperat sa-l primeasca pe Dragnea sau acum cand ”e napadit de principii”.

- Protest pe 20 iunie la Palatul Parlamentului, sub sloganul „Ultimatum pentru PSD! Poporul are ultimul cuvant”. Oamenii vor sa iasa in strada, miercuri, dupa ce in spatiul public au aparut informatii ca miercuri ar putea fi inceputa procedura de suspendare a presedintelui Klaus Iohannis. „ULTIMATUM…

- Președintele PNL Timiș, Nicolae Robu, a facut un scandal monstru la ședința de ieri a biroului permanent județean al partidului. Motivul a fost postarea deputatului Pavel Popescu de pe Facebook legata de incendierea mașinii editorului PRESSALERT, Dragoș Boța, parlamentarul susținand ca ”este un jurnalist…

- "In legatura cu plangerea penala depusa de Ludoivic Orban, se poate contura ideea ca aici se poate vorbi despre antisemitism instituțional. In momentul in care citind acea plangere penala se vorbește despre acuzații de inalta tradare pentru un oficial, care a avut intalniri oficiale cu șefi de stat…