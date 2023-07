Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu cere demiterea mai multor conduceri in urma controalelor facute la mai multe centre pentru persoane vulnerabile din țara, unde au fost descoperiți batrani ținuți flamanzi și neingrijiți. Zeci de persoane au fost reținute și plasate in control judiciar.

- Premierul Marcel Ciolacu a cerut, la inceputul ședinței de Guvern de vineri, sa fie destituite conducerile mai multor instituții, in cazul batranilor chinuiți in ceea ce a ajuns sa fie cunoscut in presa drept „azilele groazei”. Șeful Guvernului a cerut in acest caz ministrului Muncii sa fie destituita…

- Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, a declarat, vineri, pentru Digi24, ca instituția pe care o conduce nu avea informații despre azilele de batrani in care erau nereguli grave și ca nu are atribuții de control in acest caz. El astfel cere Guvernului sa schimbe legislația in vigoare și „sa…

- USR a cerut, joi, conducerii Parlamentului, sa convoace saptamana viitoare comisiile de specialitate pentru audierea institutiilor cu atributii de monitorizare si control in respectarea drepturilor persoanelor varstnice si/sau cu dizabilitati.

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au decis ca luni, incepand cu ora 12,00, sa aiba loc o sedinta de plen comun in care sa fie declarata vacanta functia de director al Serviciului Roman de Informatii, dupa demisia lui Eduard Hellvig. Presedintele Klaus Iohannis a transmis…

- Conducerea Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Bistrita a primit o informare de la Federatia SANITAS din Romania, potrivit careia a demarat procedurile de declansare a conflictului colectiv de munca la nivelul sectorului Sanatate. In adresa transmisa, SANITAS a precizat ca, incepand din 7 iunie, desfasoara…

- Dupa profesori, și cei din sistemul de sanatatre au anunțat ca vor face greva. Astazi a inceput forma de protest – greva japoneza. Sute de angajați ai Spitalului Clinic Județean de Urgența Bistrița participa la acest protest. Și angajații din sistemul de sanatate au decis sa protesteze impotriva Guvernului. In…

- Nimeni nu pare sa aiba idee cat mai dureaza greva profesorilo. In acest context, sindicaliștii din Sanatate spun ca incep și ei cu grevele. Federatia Solidaritatea Sanitara anunta luni ca a parcurs pasii legali, deschizand conflictul colectiv de munca si ca a demarat culegerea semnaturilor pentru greva,…