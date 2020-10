Stiri pe aceeasi tema

- Liderul de la Ankara, Erdogan, a declarat miercuri, ca „Turcia ii va da Greciei replica pe care o merita” in conflictul din Mediterana de Est, intr-o noua revenire la retorica și acțiunile agresive - Turcia a trimis din nou o nava de explorare in apele revendicate de Grecia, conform Agerpres.

- Marina turca a informat duminica ca nava de explorare Oruc Reis va fi in Mediterana de Est "din 12 pana in 20 octombrie" in zona in care s-a aflat in lunile august si septembrie, ceea ce ar putea genera tensiuni suplimentare in relatia Turciei cu Grecia, transmite AFP. Oruc Reis va desfasura…

- O parte a vechiului oras-port Famagusta, numita Varosha, care a ramas nelocuita dupa razboiul care a divizat Ciprul in 1974, se va redeschide joi, a anuntat presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, informeaza Agerpres.Afirmațiile președintelui turc au fost confirmate de catre premierul autoproclamatei…

- Nava de cercetare trimisa de Ankara intr-o zona disputata din Mediterana de Est, bogata in gaze naturale, a revenit in portul Antalya, a relatat duminica un cotidian turc, transmite AFP. Turcia a desfasurat la 10 august nava de cercetari seismice Oruc Reis in ape situate in apropierea unei insule grecesti,…

- Intr-o notificare de informare maritima (Navtex) publicata vineri, Turcia a anuntat ca va efectua acest exercitiu in largul Sadrazamkoy, in nordul Ciprului. Anuntul a fost facut dupa o declaratie a sapte lideri de state din sudul UE care au facut apel la Turcia sa inceteze politica sa de "confruntare"…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a calificat duminica drept "lacomi si incompetenti" pe liderii Frantei si Greciei, intr-un context de puternice tensiuni intre Ankara, Atena si Paris in Mediterana Orientala, informeaza AFP. Aceste declaratii virulente intervin in timp ce Turcia celebreaza duminica…

- Presedintele american Donald Trump a avut joi convorbiri telefonice separate cu presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, si cu premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis, pe tema crizei din Mediterana de Est, informeaza agentia de presa EFE.Presedintele Erdogan i-a transmis lui Trump ca Turcia…

