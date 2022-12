Tensiuni în Kosovo: Focuri de armă în apropierea unei patrule NATO Au fost trase focuri de arma in apropierea unei patrule NATO din zona de nord a Kosovo, unde sarbii locali au ridicat bariere rutiere pentru a impiedica politia de la Pristina sa efectueze patrule in zona afectata de tensiuni etnice, in ultimele luni, a comunicat alianta NATO, duminica, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

