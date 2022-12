Tensiuni în Kosovo: Armata sârbă şi-a plasat trupele în alertă întărită luni seară Armata sarba a informat ca si-a plasat trupele in alerta intarita luni seara, situatie care subliniaza recentele tensiuni din Kosovo unde s-au inregistrat tiruri si explozii si unde au fost ridicate blocaje rutiere, noteaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

